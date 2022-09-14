В новосибирском театре «Красный фонарь» отменили премьеру одноименного спектакля по антивоенной драме Карела Чапека «Белая болезнь» из-за «неуместности» материала в сложившейся ситуации, сообщается на сайте театра. Замысел постановки возник еще в 2020 году, но из-за изменившихся обстоятельств с того времени премьеру спектакля было решено заморозить. Показ спектакля был запланирован на 24 и 25 сентября.

Иногда в театре так случается — какой-то материал вдруг становится не совсем уместен в конкретный период, и это невозможно не учитывать. Поэтому мы приняли совместное решение отложить на время премьеру,объяснил режиссер Глеб Черепанов.

Он выразил надежду на то, что постановку спектакля удастся показать позже, «в более благоприятное для него и для нас время». 24 и 25 сентября вместо «Белой болезни» в театре пройдут показы спектакля «Поминальная молитва». Купленные ранее билеты на представление будут действительны.

«Белая болезнь» — антивоенная драма чешского писателя Карела Чапека. По сюжету произведения, во время всплеска эпидемии правительство неназванной европейской страны занято подготовкой к завоевательной войне.

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