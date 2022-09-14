В Новосибирске отменили «неуместный» сейчас спектакль по антивоенной пьесе

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Театр «Красный фонарь»

В новосибирском театре «Красный фонарь» отменили премьеру одноименного спектакля по антивоенной драме Карела Чапека «Белая болезнь» из-за «неуместности» материала в сложившейся ситуации, сообщается на сайте театра. Замысел постановки возник еще в 2020 году, но из-за изменившихся обстоятельств с того времени премьеру спектакля было решено заморозить. Показ спектакля был запланирован на 24 и 25 сентября.

Иногда в театре так случается — какой-то материал вдруг становится не совсем уместен в конкретный период, и это невозможно не учитывать. Поэтому мы приняли совместное решение отложить на время премьеру, — объяснил режиссер Глеб Черепанов.

Он выразил надежду на то, что постановку спектакля удастся показать позже, «в более благоприятное для него и для нас время». 24 и 25 сентября вместо «Белой болезни» в театре пройдут показы спектакля «Поминальная молитва». Купленные ранее билеты на представление будут действительны.

«Белая болезнь» — антивоенная драма чешского писателя Карела Чапека. По сюжету произведения, во время всплеска эпидемии правительство неназванной европейской страны занято подготовкой к завоевательной войне.

Ранее стало известно, что практически вся труппа «Гоголь-центра» будет играть на сцене театра имени Гоголя. Режиссер театра и кино Антон Яковлев отметил, что старые театральные постановки могут появиться в новом сезоне. По словам Яковлева, из основного состава актеров ушли 8–10 человек, сейчас же он набирает новых артистов и выстраивает репертуар.