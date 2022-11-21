В Новосибирске спектакль отменили в день проверки на пропаганду ЛГБТ

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«Принцесса и Людоед»

В Новосибирске отменили показ спектакля «Принцесса и Людоед», который поверяют на пропаганду ЛГБТ. На представлении должны были присутствовать представители регионального Министерства культуры и экспертное сообщество. В пресс-службе театра ТАСС пояснили, что показ спектакля отменен по техническим причинам.

К сожалению, у нас отменяется сегодня показ в связи с техническими неполадками на сцене, — сказала агентству представитель театра.

Она уточнила, что в здании нет света и ощущается запах гари. Собеседница агентства добавила, что очередной показ спектакля намечен на 10 декабря.

Ранее сообщалось, что некоторые зрители сочли неуместным исполнение роли Принцессы в спектакле мужчиной. В связи с этим постановку намерена проверить этическая комиссия, сформированная из театрального сообщества региона и членов Общественного совета при областном Минкульте.

Режиссер спектакля Полина Кардымон порекомендовала этической комиссии перед проверкой постановки почитать про греческий театр, в котором женские роли исполнялись мужчинами. Кроме того, она напомнила, что роль Бабы-яги обычно играют актеры-мужчины.