В Новосибирске отыскали убийцу девушки спустя 35 лет

В июне 1987 года житель Новосибирска в пылу ссоры зарезал девушку на улице, следователи СССР насчитали на теле убитой 130 ран. Спустя 35 лет сотрудники правоохранительных органов отыскали убийцу, который все это время скрывался в Самарской области, передает Сиб.фм со ссылкой на СУ СКР региона.

На следующий день после совершенного преступления, обвиняемый скрылся из региона и все это время проживал на территории Самарской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» статьи 102 УК РСФСР (убийство с особой жестокостью), личность подозреваемого было установлена, фигурант по делу был объявлен в розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, — рассказали в ведомстве.

Все это время с момента совершения преступления следователи искали преступника, его следы нашли в Самарской области. 56-летнего россиянина доставили в Новосибирск, он признался в содеянном. Решения суда мужчина будет дожидаться в СИЗО. По данным СМИ, за преступление 35-летней давности убийце грозит пожизненное заключение.

Ранее костромской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима двух фигурантов уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме. По данным прокуратуры, мужчины полностью признали вину в совершении преступлений.