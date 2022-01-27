В Новосибирске «омикрон» выявили в 88% положительных тестов на COVID
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:20, 27 января 2022
Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press
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По результатам исследований положительных тестов на коронавирус в Новосибирске за период с 11 по 22 января было выявлено 88% случаев заражения «омикроном». Завлабораторией фармакогеномики ИХБФМ СО РАН Максим Филипенко предположил, что распространение новой мутации COVID в регионе связано с продолжительными новогодними каникулами, пишет Сиб.фм.
Возможной причиной ускоренного распространения «омикрона» на территории региона могли стать продолжительные новогодние каникулы, способствовавшие активному перемещению и контактам населения. Менее чем за две недели новый штамм коронавируса стал доминирующим вариантом как минимум в Новосибирской агломерации, — сообщил Филипенко.
По мнению медиков, «омикрон»-штамм быстро вытеснит «дельту» в регионе.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области власти намерены перевести учащихся школ на дистанционное обучение с 31 января из-за распространения штамма «омикрон». Глава региона Андрей Травников заявил, что соответствующее решение уже готовится местным оперативным штабом.