В Новосибирске «омикрон» выявили в 88% положительных тестов на COVID

Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Власти Подмосковья заинтересованы в привлечении новых сотрудников в сферу медицины, в связи с этим губернатор региона Андрей Воробьёв заявил о запуске программы «Приведи друга» для медиков. С помощью такой меры поддержки врачи смогут единоразово получить от 30 до 50 тысяч рублей, если приведут знакомого, пишет «360».

Мы предлагаем всем врачам, которые работают в Подмосковье, привести своих знакомых, друзей, усилить то или иное направление, которое мы сопровождаем — узкий специалист, терапевт, педиатр или профессиональный хирург, или онколог,...