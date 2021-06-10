В Новосибирске впервые официально согласовали правила езды на самокатах

https://static.news.ru/photo/700a2086-ca95-11eb-8fb3-96000091f725_660.jpg Фото: urentbike/instagram.com

Мэрия Новосибирска и компания по прокату электросамокатов Urent подписали первое соглашение по правилам езды на электросамокатах, пишет «МК в Новосибирске».

Согласно правилам, теперь передвигаться на самокатах в парках и скверах можно со скоростью не выше 15 км/ч. На велодорожках разрешается разгоняться до 20 км/ч.

Парковать электросамокаты можно не ближе пяти метров от остановок общественного транспорта, 15 метров от станций метро и 30 метров от памятников. Также запрещается их оставлять на территориях скверов, парков культуры и отдыха, на проезжей части и автопарковках.

Свод правил для самокатчиков разработал по поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства.

Ранее сообщалось, что московские власти разработают нормативный акт, регулирующий порядок передвижения на самокатах на территориях городских парков и в других общественных местах. Как рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, в случае отсутствия велодорожек могут разрешить движение самокатов по тротуарам, при этом их скорость будет ограничена 7 км/ч.