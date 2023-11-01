В Новосибирске нейросеть научили выявлять туберкулез и опухоли Специалисты НГУ создали нейросеть для выявления туберкулеза и опухолей в мозге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалисты механико-математического факультета Новосибирского государственного университета создали нейросеть, выявляющую по снимкам наличие туберкулеза и злокачественных новообразований в мозге, сообщили «МК в Новосибирске» в пресс-службе вуза. Технологию планируется применять в российских диагностических приборах.

Как рассказали в пресс-службе, работа нейросети связана с системой машинного зрения, которая способна распознавать по рентгеновским снимкам и изображениям МРТ следы наличия туберкулеза и злокачественных образований. При этом если изначально ученые рассматривали создание программного модуля, который интегрируется в оборудование, то затем пришли к решению создать ПО, которое можно применять в любом лечебном и диагностическом учреждении.

Издание уточняет, что в дальнейшем разработку планируют также использовать для выявления очагов склероза, метастазов рака, определения положения ребер, легких и других органов на снимках. Сейчас вуз ведет переговоры с производителями диагностических систем и рентгеновских аппаратов.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о планах столичных властей по использованию технологий искусственного интеллекта для выявления рисков заболеваний у здоровых граждан. По словам заммэра, сегодня московские медики уже используют искусственный интеллект при постановке предварительного диагноза.