В Новосибирске назовут сквер в честь героев Донбасса

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

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В мэрию Новосибирска поступили предложения от жителей с просьбой назвать улицы и скверы города именами участников специальной военной операции. Градоначальник Анатолий Локоть выступил с предложением переименовать сквер «Воинский» в Октябрьском районе, назвав его в честь героев Донбасса, пишет «Сиб.фм».

В мэрию, мне лично, в общественную приёмную поступают предложения от горожан. Поэтому я поручил рассмотреть возможность присвоения имён героев — участников специальной военной операции улицам, скверам Новосибирска, — рассказал глава города.

Как пояснил градоначальник, сквер «Воинский» — перспективная территория, в настоящее время он находится в процессе реновации. До 2023 года в нем должны провести работы по озеленению и благоустройству, а также построить православный храм.

5 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании территории близ британского посольства в площадь ЛНР. В результате адрес британского посольства изменился со «Смоленская набережная, 10» на «площадь ЛНР, владение 1». Эти данные были внесены в адресный реестр Москвы и в Федеральную информационную адресную систему.