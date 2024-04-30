В Новосибирске нашли свалку останков животных Прокуратура занялась проверкой свалки останков животных в лесу Новосибирска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Новосибирска случайно обнаружил в местном лесу свалку останков животных, пишет Telegram-канал Mash Siberia. По его данным, прокуратура проверит находку на нарушение закона.

Местный житель на прогулке наткнулся на кучу шкур, внутренностей и голов скота, выброшенных в яму среди леса. Видео с места мужчина опубликовал в соцсетях. Люди предположили, что скотомогильник организовала ферма, расположенная рядом.

Местная жительница сообщила KP.RU, что скотомогильник обнаружил ее друг. Яма в земле источала «непонятную вонь», утверждает она. Нашли схрон 28 апреля.

К ситуации подключилась прокуратура. Ведомство проверит, не нарушает ли такой схрон в лесу законов.

В Белгородской области ранее нашли ящики с гуманитарным грузом для военных. В них были свежие продукты, новое белье, медикаменты и одежда. Гумгруз находился в четырех мусорных контейнерах. Ящики обнаружила местный дворник, которая сообщила о случившемся волонтерам.

Добровольцы смогли спасти 80% выброшенного. Отправленную гумпомощь собирали не только местные жители, но и все россияне. Бойцам отправили вязаные носки и варежки ручной работы, иконы, письма. Правоохранители начали проверку по факту инцидента.