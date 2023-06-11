В Новосибирске нашли мертвым контрактника, не вернувшегося из увольнения

В Новосибирске обнаружили мертвым 22-летнего контрактника, который не вернулся в часть из увольнения, сообщает NGS.RU со ссылкой на мать мужчины. Его тело обнаружили в акватории реки Обь.

Молодой человек должен был вернуться в расположение воинской части 2 июня. Руководство и семья забили тревогу, когда этого не произошло, и обратились в полицию.

Мужчину отследили по камерам: след молодого человека обрывался на Речном вокзале, а знакомые видели его последний раз недалеко от Октябрьского моста. Рюкзак с документами и телефоном нашли недалеко от набережной.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти контрактника. Городской следственный отдел начал доследственную проверку.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о задержании срочника, который сбежал из части, прихватив с собой автомат Калашникова и боекомплет с 120 патронами. В Брянской области был объявлен план «Сигнал».

В конце мая Telegram-канал Baza сообщил об убийстве бойца ЧВК «Вагнер» в Иркутской области во время празднования его возвращения из зоны боевых действий на Украине. По данным канала, вагнеровец Юрий был застрелен. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.