В Новосибирске накрыли две нарколаборатории и изъяли более 6 кг мефедрона ФСБ задержала шестерых жителей Новосибирска, организовавших две нарколаборатории

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Сотрудники ФСБ задержали шестерых жителей Новосибирской области, которые организовали две лаборатории по производству и распространению запрещенных веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. У них изъяли более 6 кг мефедрона и свыше 1 тонны химических реактивов.

Пресечена противоправная деятельность шестерых жителей Новосибирской области, подозреваемых в производстве наркотических средств, их последующему сбыту в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Отмечается, что трое задержанных организовали нарколабораторию по производству мефедрона в СНТ Новосибирск. У фигурантов изъяли свыше 2,4 кг подготовленного к сбыту мефедрона и 0,5 кг наркотика растительного происхождения.

Вторую нарколабораторию обнаружили в Искитимском районе области, ее организовали в хозяйственном помещении частного дома. Там сотрудники УФСБ изъяли свыше 3,7 кг мефедрона, свыше 1 тонны химических реактивов и оборудование для производства запрещенных веществ.

Таганский районный суд Москвы ранее приговорил к 13 годам лишения свободы владелицу и сотрудника салона красоты, которые торговали наркотиками, маскируя их под бьюти-боксы. Их признали виновными в покушении на сбыт запрещенных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.