В Новосибирске начали судить за взятку экс-замминистра ЖКХ региона В Новосибирске начали судить обвиняемого в коррупции экс-замминистра ЖКХ региона Нормайкина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Заельцовском районном суде Новосибирска начался судебный процесс по делу бывшего заместителя министра ЖКХ и энергетики региона Владимира Нормайкина. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки размером в 2 млн рублей при проведении конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки, сообщает «Сиб.фм».

В отношении экс-замминистра ЖКХ заведено дело по статье «получение взятки в особо крупном размере». Второй фигурант дела — глава организации «Бурсиб-Н» Василий Долгов — обвиняется в даче взятки и подкупе должностного лица.

Нормайкин сообщил Василию Долгову, что может ускорить реализацию проекта. Нормайкин дал указание заместителю главы администрации Здвинского района Жучкову о заключении контракта, — зачитала обвинительное заключение государственный обвинитель Дарья Нестерова.

Сам Нормайкин уже выступил в суде с речью, в которой заявил, что частично признает свою вину. Однако бывший новосибирский чиновник отрицает, что он действовал, исходя из преступного умысла.

Глава МВД Владимир Колокольцев ранее заявил, что бывший замминистра энергетики России получил взятку в размере 227 млн рублей. Это выяснилось в ходе расследования сотрудники ФСБ, Росфинмониторинга и Федерального казначейства РФ. Имя фигуранта коррупционной сделки не называется.