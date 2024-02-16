Новорожденного в пакете нашли в Новосибирске на морозе

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Рядом с многоквартирным домом в Железнодорожном районе Новосибирска 16 февраля нашли новорожденного ребенка, завернутого в полиэтиленовый пакет, оповестил региональный Следком. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, уточнили в ведомстве.

Следователи и криминалисты регионального управления продолжают работу на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — говорится в сообщении СК.

В Минздраве области уточнили, что неизвестно, сколько младенец провел времени на морозе. Ребенка на скорой доставили в детскую больницу.

Сейчас он находится в отделении реанимации под наблюдением медиков. Состояние новорожденного стабильное, — отметила пресс-служба ведомства.

Ранее после того, как в захламленной московской квартире нашли восьмимесячного младенца со следами истязаний, столичный Следком возбудил уголовное дело по статье о причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Была задержана мать ребенка, ее допрашивали.

В 2021 году в Москве 13-летний подросток с аутизмом выбросил в окно новорожденную сестру, которой было восемь дней. Мать в этот момент находилась в душе. После гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.