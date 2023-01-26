В Новосибирске на мать погибших в пожаре детей завели второе уголовное дело В Новосибирске мать погибших в пожаре детей обвинили в неисполнении родительских обязанностей

Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Новосибирске возбудили второе уголовное дело в отношении матери двоих детей, погибших в пожаре после того, как няня оставила их одних и ушла в салон красоты, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на региональный Следственный комитет. Там уточнили, что женщине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 156 УК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем.

Следователи уточнили, что в период с 29 сентября 2020 года по 20 декабря 2022 мать обвиняемая ненадлежащим образом воспитывала своих детей. Так, она могла на длительное время оставить их в арендованных квартирах с малознакомыми людьми без присмотра, подвергая их опасности. Издание уточнило, что ранее женщине уже предъявляли обвинение по ст. 125 УК РФ за оставление в опасности.

В декабре в Первомайском районе Новосибирска двое детей, оставшихся без присмотра, погибли при пожаре. Годовалая девочка и двухлетний мальчик остались дома одни, потому что их 19-летняя няня ушла в салон красоты. Как объяснила потерпевшая, во вторник утром она перевела оплату девушке и спросила, чем занимаются сын и дочь. Няня заверила клиентку, что с малышами все в порядке, однако через некоторое время мама узнала о смерти своих детей.

Позже соседка няни рассказала, что та была пьющей, а в ее квартиру до лета 2022 года часто вызывали полицию из-за нарушений режима тишины. По ее словам, двух детей соседи заметили у нее только в августе этого года — 19-летняя девушка часто оставляла своего сожителя следить за ними, а сама уходила.