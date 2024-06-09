В Новосибирске мужчину раздавило двумя троллейбусами На остановке в Новосибирске мужчину насмерть зажало между двумя троллейбусами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске водитель троллейбуса случайно наехал на своего коллегу, который находился перед своим троллейбусом. Мужчину зажало между двумя многотонными транспортными средствами. От травм он умер на глазах очевидцев, сообщили в Telegram-канале АСТ-54.

На остановке «Ленинградская» в Октябрьском районе 55-летний мужчина вышел из салона и соединял штанги с проводами воздушной контактной сети. В этот момент к остановке подъехал другой троллейбус, за рулем которого был 33-летний водитель. По неизвестной причине он врезался в стоящее транспортное средство и зажал коллегу.

Знакомая погибшего, бывшая работница депо, рассказала изданию «НГС.Новости», что в депо он работает с 90-х годов и зарекомендовал себя как опытного специалиста.

Как человек хороший, всегда придет на помощь. Я его хорошо знаю, где-то с 1991-го года. Я с 90-го начала работать водителем, он еще даже раньше меня пришел, — описала мужчину бывшая коллега.

Супруга погибшего всю жизнь работала с ним кондуктором. Была ли женщина на его последнем рейсе, собеседница не знает. У них осталась дочь.

Директор Кемеровской электротранспортной компании Павел Мальцев признал себя виновным в деле о столкновении трамваев. В результате происшествия один человек погиб и еще 146 пострадали. Сейчас мужчина находится под стражей.