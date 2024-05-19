В Новосибирске мужчина выстрелил в экс-возлюбленную и ее коллегу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Новосибирске молодой человек выстрелил в бывшую возлюбленную и ее коллегу, передает «КП-Новосибирск». По данным источника издания, с собой к дому девушки, кроме пневматического пистолета, злоумышленник принес муляж гранаты.

Как стало известно, нападение произошло в воскресенье, 19 мая. Мужчина сначала начал стрелять по девушке и ее коллеге, а потом избил их. Отмечается, что никто из пострадавших серьезных травм не получил. В настоящий момент в случившемся разбирается полиция.

Около трех часов ночи коллега привез девушку к ее дому. В это время там ее поджидал бывший парень: у него с собой было пневматическое оружие и муляж гранаты, — рассказал собеседник издания.

Ранее в подмосковных Мытищах спортсмен напал с ножом на бывшую жену. Девушка была ранена в спину и живот, в настоящее время она находится в реанимации. Нападение было совершено на глазах у очевидцев в сквере двора на Фрунзе. По словам прохожих, крепкий мужчина подкараулил светловолосую девушку.

Сначала пара громко ругалась, а потом экс-супруг достал нож и дважды ударил бывшую возлюбленную. По подозрению в покушении на убийство задержали 38-летнего местного жителя по имени Дмитрий, он находился в состоянии алкогольного опьянения.