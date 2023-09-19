В Новосибирске мошенники придумали схему обмана с лайками на Wildberries В Новосибирске мошенники обманывали пользователей интернет-площадки Wildberries

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Новосибирска по имени Виктория раскрыла схему обмана пользователей интернет-маркетплейса Wildberries, сообщает «КП — Новосибирск». По информации издания, мошенники, представляясь пользователям менеджерами площадки, предлагали людям подработать — ставить за деньги лайки на товары, а затем оплатить дорогостоящий товар через частную банковскую карту. Как пояснила в беседе с изданием раскрывшая обман девушка, неожиданное предложение пришло ей с одного из рекрутинговых сайтов.

Все очень легко: нужно было ставить лайки или сердечки на товар в интернет-магазине, то есть добавлять в избранное. <...> Одно сердечко — 60 рублей. Для перевода я дала им свой номер, к которому привязана банковская карта, — рассказала девушка.

В общей сложности за несколько дней Виктория заработала 400 рублей. Затем ее добавили в чат с другими «коллегами». При этом появилось новое условие: товар нужно было не только лайкнуть, но и выкупить, произведя оплату не на сайте интернет-магазина, а перечислив деньги на некую банковскую карту, номер которой прислал куратор.

Я долго не делала этого, потом посмотрела на других в чате: они-то активно участвовали, присылали скрины, а там суммы достойные. <...> Я решила проверить своих «коллег» из чата. Взяла один из номеров и забила в онлайн-банке, потом второй, третий. Так вот, ни один из них не привязан ни к одному банку. Я решила задать в чате вопрос, но меня проигнорировали. Люди реагировали только на задания. Так я и поняла, что это боты, — рассказала Виктория.

Как пишет издание, девушка поняла, что если бы она вложила деньги, сделав выкуп на крупную сумму, то пропали бы и сумма, и товар, так как она выкупала бы его не на официальной площадке. В результате Виктория вышла из всех чатов и решила больше не участвовать в подобных схемах.

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