В Новосибирске мэрия запретила врачам проведение протестного пикета

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани жители пожаловались на дворников, которые складируют мусор в подвале их дома, сообщает inkazan.ru . Супруги, выходцы из Узбекистана, заявили, что это не хлам, а вещи, которые им могут понадобиться на родине.

Башкирия

СКР по Башкортостану начал проверку отделения полиции в Стерлитамаке, пишет mkset.ru . Местный житель обвинил сотрудников полиции в пытках. Он также заявил, что сотрудники полиции при его задержании обнаружили наркотики, о которых он не знал.

Нижегородская область

Следователи Нижегородской области выясняют обстоятельства убийства 9-летней Леры Пазухиной, пишет newsnn.ru . Оказалось, что за несколько часов до трагедии подозреваемый во время ссоры убил свою знакомую. После этого он встретил дочь своей экс-сожительницы и задушил ее.

Удмуртия

Журналисты udm-info.ru провели опрос, готовы ли жители покупать лекарство от коронавируса, розничная стоимость которого превышает 12 тысяч рублей. Оказалось, что больше 68% считают, что такое лекарство им не по карману.

Александр Вильф/РИА Новости

Ростовская область

В Ростове-на-Дону отремонтировали дорогу, попавшую в ТОП-10 самых «убитых» на территории России. Как пишет rostovgazeta.ru , без ремонта она функционировала более 20 лет.

Приморье

Во Владивостоке поймали грабителя, который выслеживал только женщин, пишет vostokmedia.com . Он подбегал к жертвам сзади, срывал с них ювелирные украшения и убегал.

Омская область

Бешеный пес напал на омского школьника. Как пишет gorod55.ru , мальчик пострадал, когда возвращался со школы. Бродячий пес кинулся на него и прокусил руку. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

Оренбургская область

В Соль-Илецком городском округе заключенный сбежал из колонии-поселения. Как пишет 56orb.ru , мужчина выдавал себя за железнодорожника, работающего на путях станции Оренбург. Полиция безуспешно разыскивала его 10 дней, но в итоге беглец сам себя выдал: мужчина украл металлолом и сдал его в пункт приема, где правоохранители взяли его след.

Карелия

Воспитательница из Петрозаводска расстреляла здание фитнес-центра из пневматического пистолета. Как сообщает karelinform.ru , желание пострелять возникло у женщины во время прогулки в три часа ночи. Ущерб составил почти 30 тысяч рублей.

Архивное фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

Тюменскому депутату, которая рассказала о фальсификации на выборах, пригрозили уголовным преследованием. Как сообщает nashgorod.ru , лидер областной фракции КПРФ Тамара Казанцева не согласилась с главой облизбиркома, который заявил, что выборы прошли без нарушений. В ответ ей пригрозили уголовным делом за клевету.

Хабаровский край

Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Хабаровский край не готов к чрезвычайным ситуациям. Как сообщает transsibinfo.com , стратегически важное авиационное предприятие в Комсомольске-на-Амуре никак не защищено, а качество строительства гидротехнических сооружений вызывает много вопросов.

Ставропольский край

Ставропольские полицейские обстреляли машину, пытаясь остановить пьяного водителя. Как пишет newstracker.ru , нарушитель проезжал на красный свет, пересекал сплошную и едва не сбил пешеходов. Когда водитель попытался выехать на встречку, правоохранители приняли решение открыть огонь. После остановки из-за пробитого колеса нарушитель заперся в машине, поэтому полицейским пришлось разбить стекло, чтобы его арестовать.

Челябинская область

Депутата горсобрания в Челябинской области подозревают в покупке поддельного диплома. Как сообщается на портале «Курс дела» , подлинность документа депутата-единоросса Гамалетдина Агзамова будет проверять прокуратура. Он может лишиться мандата и стать фигурантом уголовного дела.

ХМАО

В ХМАО в ближайшее время начнут прививать от коронавируса. Первые прививки поставят медикам, сообщает muksun.fm . Первая партия вакцины распределена между тремя МО — Сургутом, Ханты-Мансийском и Нижневартовском. Прививки поставят тем медикам, которые контактируют с больными COVID-19.

XinHua/Global Look Press

Волгоградская область

Поселок Солнечный в Волгограде расчищают от стихийной свалки. Незаконный мусорный полигон вдоль улицы Автомагистральной в Краснооктябрьском районе образовался примерно десять лет назад. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , свалку разбирают силами муниципалитета. Коммунальщикам с помощью спецтехники до конца октября предстоит вывезти 7 тысяч кубометров мусора.

Свердловская область

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти матери троих детей от аппендицита в больнице Первоуральска, пишет издание tagilcity.ru . Женщина была госпитализирована с рвотой и болями. В «скорой» поставили диагноз «аппендицит», однако, хирург исключила данный диагноз не проводя анализы, и направила больную в отделение гинекологии. Там девушка промучилась семь дней, за это время у неё развился перитонит и она скончалась.

Ленинградская область

В Петербурге медики снова жалуются на очереди из карет скорой помощи. Как сообщается на портале newia.ru , главврач частной скорой помощи пожаловался на то, что у петербургских больниц снова стали скапливаться кареты скорой помощи, ожидающие передачи новых пациентов медикам в стационаре. Как пояснили в петербургском комитете по здравоохранению, образование очередей при въезде в стационар закономерно — чтобы «не допустить скопления инфекционных больных в приёмном покое», их держат в скорых.

Хакасия

В Хакасии директора «Саянского бетона» оштрафовали за низкую зарплату работников. Заработок трем работникам ООО «Саянский бетон» выплачивали на недопустимо низком уровне — ниже минимального размера оплаты труда. Как сообщает newkhakasiya.online , нарушения трудового законодательства выявила прокуратура Саяногорска, проверившая деятельность предприятия.

Новосибирская область