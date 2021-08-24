В Новосибирске медведь-убийца сбежал от охотников в тайгу

В Новосибирской области охотники не смогли пристрелить медведя-убийцу, задравшего корову в одном из местных сёл. Как рассказал «Сиб.фм» глава администрации Королёвского сельсовета Василий Войтенко, хищнику удалось скрыться в глубине тайги.

По его словам, в село приезжали охотоведы, караулили медведя, но выследить его так и не получилось. Животное до сих пор разгуливает живым на воле.

Охотники предполагают , что медведь должен быть весьма больших размеров, поскольку значительную часть коровьей туши он съел прямо на месте.

Как сообщалось, инцидент произошёл в ночь на 13 августа в деревне Королёвка в Колыванском районе всего в 100 метрах от жилых домов. Утром местные жители на месте, где паслась корова, нашли её растерзанную тушу. В Минприроды заявили, что медведь может снова вернуться в село. В связи с этим глава ведомства Андрей Даниленко подписал приказ об отстреле хищника. Согласно документу стрелять в медведя можно только в границах местных охотничьих угодий.