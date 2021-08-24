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В Новосибирске медведь-убийца сбежал от охотников в тайгу

17:24, 24 августа 2021
В Новосибирске медведь-убийца сбежал от охотников в тайгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Новосибирской области охотники не смогли пристрелить медведя-убийцу, задравшего корову в одном из местных сёл. Как рассказал «Сиб.фм» глава администрации Королёвского сельсовета Василий Войтенко, хищнику удалось скрыться в глубине тайги.

По его словам, в село приезжали охотоведы, караулили медведя, но выследить его так и не получилось. Животное до сих пор разгуливает живым на воле.

Охотники предполагают, что медведь должен быть весьма больших размеров, поскольку значительную часть коровьей туши он съел прямо на месте.

Как сообщалось, инцидент произошёл в ночь на 13 августа в деревне Королёвка в Колыванском районе всего в 100 метрах от жилых домов. Утром местные жители на месте, где паслась корова, нашли её растерзанную тушу. В Минприроды заявили, что медведь может снова вернуться в село. В связи с этим глава ведомства Андрей Даниленко подписал приказ об отстреле хищника. Согласно документу стрелять в медведя можно только в границах местных охотничьих угодий.

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