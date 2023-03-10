В Новосибирске мать истощенного мальчика могут лишить родительских прав

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Чулым Новосибирской области мать попавшего в реанимацию с истощением мальчика могут лишить родительских прав, сообщила начальник отдела опеки и попечительства Ольга Калькэ. В беседе с «КП-Новосибирск» она заявила, что распространившаяся в соцсетях информация о бездействии органов опеки в социальных сетях — ложь.

Дети сейчас в безопасности. Их определили в приют. Опека подала иск в суд на лишение супругов родительских прав. Все, что написано в интернете до этого, — ложь. Опека регулярно посещала семью и работала с ней, — утверждает Калькэ.

Между тем Следственный комитет по Новосибирской области организовал проверку по факту халатности со стороны органов опеки. В ведомстве сообщили, что дадут оценку действиям сотрудников. Было установлено, что отравления у ребенка нет, но точный диагноз не сообщается.

Соседи семьи рассказали, что родители ребенка пьют, все пособия, которые получают на троих детей, тратят на алкоголь, а также воруют спиртное из магазина. Они утверждают, что органы опеки уже забирали двух сестер и брата из семьи, но потом вернули.

Говорят, то мать вместе с супругом пьет, то они закодировались. Еще говорили, что они воруют водку из магазинов. Чужая семья — потемки. И детей у них уже забирали, но потом опека возвращала их обратно. У них совместные сын и дочка, а старшая девочка — от другого, — поделилась знакомая семьи.

Ранее родственница пострадавшего рассказала, что пятилетний мальчик попал в реанимацию в состоянии комы с истощением и отравлением. После того как мальчик вышел из комы и был выписан из больницы, его отправили в реабилитационный центр.