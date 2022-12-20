В Новосибирске качество уборки снега начали проверять с помощью дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная жилищная инспекция Новосибирской области совместно с главным управлением регионального МЧС проверила качество уборки крыш 130 домов с помощью квадрокоптеров, сообщает «Сиб.фм». Дрон пролетел над домами Ленинского района Новосибирска и обследовал кровли на предмет их очистки от наледи, снежных навесов и сосулек.

Издание уточнило, что жилищные инспекторы планируют еще несколько полетов дронов для проверки качества уборки снега с новосибирских крыш. В ведомстве уточнили, что скорость проверки зависит от погодных условий. В инспекции добавили, что проверка затрагивает не только кровли домов, но и придомовые территории. Таким образом надзорный орган контролирует, как управляющие компании исполняют свои договоры в сфере ЖКХ.

В пресс-службе Жилищного комитета Санкт-Петербурга ранее сообщили, что на кровлях более сотни петербургских домов к зиме установят греющие ленты, которые помогут предотвратить образование льда на крышах. Однако председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере города Евгений Пургин сомневается в эффективности такой меры. По его словам, греющие ленты создают каналы вокруг себя, но снег не удаляют.