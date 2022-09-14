В Новосибирске к декабрю зальют самый длинный в России каток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске зальют самый длинный в России каток, который откроют в рамках развлекательной программы на новогодние праздники. По словам вице-мэра города Анны Терешковой, каток будет открыт к 25 декабря, пишет «Сиб.фм».

На Михайловской набережной зальют самый длинный в стране каток, в Первомайском сквере установят новый световой фонтан, вдоль улицы Ленина появится светящийся потолок, — рассказала Терешкова.

Перечисленные изменения появятся в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». Мэрия города планирует развернуть большую пригласительную кампанию и рассчитывает на поток туристов из других регионов.

8 сентября в Новосибирской области открыли мемориал в честь предыдущего главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего год назад при спасении человека на учениях. Аллею заложили сотрудники МЧС, представители администрации Мошковского района и ученики кадетских классов. В этом году территорию облагородили — выложили плитку и установили флагштоки, на которых установлены российские флаги, знамена МЧС и района области.