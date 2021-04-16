В Новосибирске известного бизнесмена и экс-журналиста отправили в СИЗО

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО экс-журналиста Николая Сальникова и бизнесмена Сергея Проничева, которых подозревают в мошенничестве.
Они будут находится в СИЗО до 16 июня 2021 года, то есть два месяца.
Как
Сергей Проничев — основатель производителя алкоголя «Сибирский бальзам» и известный в Новосибирске бизнесмен. Он планировал участвовать в выборах мэра города в 2019 году, зарегистрировался, но затем снял свою кандидатуру.
Николай Сальников стал широко известен после видеообращения к федеральным властям в 2019 году с требованием потушить пожары в сибирских лесах. Тогда он работал в государственной телекомпании ОТС, но затем уволился. В 2020 году экс-журналист пытался выиграть выборы в законодательное собрание Новосибирской области, но проиграл.
Как писал NEWS.ru, суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО генерального директора сгоревшей «Невской мануфактуры» Максима Макеева. Его задержали после пожара в здании.