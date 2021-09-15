В Новосибирске директор лицея заперла курящих учеников в туалете

В правоохранительные органы Новосибирска сообщили о незаконном удержании учеников в туалете лицея. Как рассказала мама одного из школьников изданию Сиб.фм, детей заперла директор учебного заведения, после того как поймала их за курением.

По словам женщины, школьники были заперты в туалете до тех пор, пока не приехала вызванная директором полиция. При этом её сын не курил, а случайно оказался рядом.

Что за преступление такое совершили дети, что появилась необходимость вызывать полицию? ПДН? Почему не вызвать ОМОН с собаками? Или сразу дубинками на месте всех без разбора? Может, их, за то, что зашёл в туалет, нужно было на 15 суток посадить, – сказала она.

На произошедшее уже отреагировала детский омбудсмен Надежда Болтенко. По её мнению, подобные методы воспитания в школах недопустимы.

Болтенко подчеркнула, что она не поощряет курение детьми в школьных туалетах, но при этом учителя должны осуществлять свою деятельность в соответствии с законом, не нарушая права детей, в том числе право на достоинство. В правомерности действий директора теперь будут разбираться соответствующие органы, добавила омбудсмен.

Как отмечается, обращения с просьбой дать оценку действиям директора школы были направлены в Министерство образования региона, департамент образования мэрии Новосибирска и в прокуратуру.

Ранее Следственный комитет Красноярска начал проверку в отношении учительницы, которая два года назад избила учениц прямо на уроке: её действия сняли на видео и выложили Интернет, но никакого наказания она не понесла. Перейдя на работу в другую школу, учительница начала оскорблять детей, называя их «медленными черепахами».