Члены банды кредиторов предстанут перед судом в Новосибирске

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В Калининском районном суде Новосибирска рассмотрят уголовные дела в отношении 12 вымогателей. Преступную деятельность банды кредиторов пресекли еще в 2021 году, мошенники обманным путем получали деньги от жителей разных регионов России, пишет «Сиб.фм» со ссылкой на региональный ГУ МВД России.

Организатором преступной группы был безработный новосибирец. Он арендовал съемные квартиры, где вместе с остальными пособниками организовывал работу так называемого кол-центра вымышленного банка.

Вымогатели обзванивали жителей по всей России и предлагали им взять кредит по выгодной ставке, но перед этим внести страховку и другие взносы. После того, как ничего не подозревающая жертва переводила деньги, преступники переставали выходить на связь, меняли SIM-карты и местоположение своего кол-центра.

Предполагаемый организатор группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ в отношении него было выделено в отдельное производство и передано в Калининский районный суд Новосибирска. Также там рассмотрят дело в отношении остальных 11 участников мошеннической группы, — сообщили представители ГУ МВД по Новосибирской области.

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