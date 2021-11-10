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В Новосибирске 50 человек пришли сдавать кровь раненому в драке подростку

14:07, 10 ноября 2021
В Новосибирске 50 человек пришли сдавать кровь раненому в драке подростку Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»
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В Новосибирске 50 человек пришли сдать кровь для раненного ножом 17-летнего подростка, который заступился за девушку на площади Карла Маркса. Об этом пишет Сиб.фм.

Друзья потерпевших немедленно побежали в метро за полицией. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов встретили сопротивление парня с ножом, но смогли оперативно его обезвредить. Сейчас преступник думает над своим поведением уже в следственном изоляторе, пока идёт расследование деталей происшествия. Подозреваемому вменяется нанесение тяжких телесных повреждений, — рассказали друзья пострадавшего.

После инцидента пострадавший попал в реанимацию. Сегодня, 10 ноября, у больницы, где он лежит, выстроилась очередь в 50 человек из желающих сдать свою кровь для подростка.

Вчера, 9 ноября, на площади Карла Маркса в Новосибирске неизвестный в неадекватном состоянии напал на девушку с ножом. 17-летний подросток заступился за нее и получил ранение, девушка же спрятался в ближайшем заведении быстрого питания. Пострадавший попытался дойти до аптеки, но через два метра упал от потери крови.

Ранее в Хабаровском крае подростки жестоко избили мальчика и записали этот процесс на камеру.

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