В Новосибирске 12-летний подросток выжил после отравления этиловым спиртом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Врачам скорой помощи в Новосибирске удалось спасти 12-летнего подростка после тяжелого отравления этиловым спиртом, сообщает «КП — Новосибирск». По информации издания, ЧП произошло днем 25 июля на улице Шукшина в Первомайском районе города.

Мальчишки принесли ребенка без сознания. Приехала «скорая», забрала его в больницу. Знакомая врач сообщила, что у него отравление этиловым спиртом, — рассказала изданию местная жительница.

По ее словам, мальчик остался жив, о его состоянии ничего не известно. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, полиция ведет розыск родителей ребенка.

В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, — рассказали в пресс-службе.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что водка разрушительно воздействует практически на все органы и системы человеческого организма. При этом характерными признаками водочного алкоголизма являются непреодолимое влечение к данному виду спиртного, а также привычка выпивать минимум 0,25 литра за один раз. Медик добавил, что подобные пациенты страдают запоями, становятся жестокими, эгоистичными, а в возникающих вследствие алкоголизма проблемах обвиняют кого угодно, кроме себя.