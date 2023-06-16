В Новосибирске 10-летний мальчик утонул в бассейне на детском празднике

Фото: nsksledcom/t.me

В Новосибирске 10-летний мальчик утонул в бассейне сауны на детском празднике, ребенка пытались откачать две бригады скорой помощи, но это им не удалось, сообщает «КП-Новосибирск». По словам сотрудников сауны, они предупреждали взрослых, чтобы те следили за детьми.

Как пишет издание, трагедия произошла 14 июня в сауне «Майами БиС» на улице Никитина. Четверо взрослых и девять детей приехали отмечать день рождения одного из мальчиков. Через полтора часа сотрудников попросили вызвать скорую помощь в номер «Лягушата».

Гости нам сказали, что ребенку стало плохо. Мы даже не поняли, что речь об утоплении, но сразу вызвали скорую, приехала первая бригада, потом вторая. Они пытались мальчика реанимировать, но не смогли, умер, — рассказала сотрудница сауны.

В заведении заверили, что инструктируют гостей по технике безопасности под роспись в журнале, а в каждой комнате висят предупреждающие таблички, что нельзя оставлять детей без присмотра. Детям для купания предлагают надувные жилеты, круги и нарукавники.

По данным Новосибирского областного следственного управления СК РФ, семья погибшего 10-летнего мальчика нормальная и на учете не состояла. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Издание добавляет, что в феврале 2021 года в этой же сауне произошел похожий инцидент. Тогда там утонул двухлетний малыш.

Ранее врач скорой помощи Елена Нечаева рассказала, что утонувшего человека можно спасти в 90% случаев, если время его пребывания под водой не превышает одной минуты.