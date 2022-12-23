В Новосибирск съехались Деды Морозы со всей России

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Сто Дедов Морозов со всей России прошли маршем в Новосибирске — новогодней столице страны, сообщает ОТР. В центре города также прошли гуляния, в ходе которых состоялся праздничный концерт от новосибирских творческих коллективов. У городской едут также водили хороводы и загадывает желания, передает издание. Под конец дня состоялся первый всероссийский съезд Дедов Морозов.

Я считаю, правильно выбрали город Новосибирск лицом Нового года. Во-первых, это центр Сибири, ну и украшен замечательно! Мы вот ходим и радуемся! — рассказала жительница Новосибирска Лара.

Президент России Владимир Путин во время разговора с девочкой ранее в ходе посещения Дома молодежи и благотворительной акции «Елка желаний» в Манеже заявил, что все нормальные, приличные люди должны верить в Деда Мороза. Он отметил, что сам верит в Деда Мороза, поэтому они с девочкой единомышленники.

До этого жители Белгорода заметили в городе мужчину в костюме Деда Мороза, едущего на бронетранспортере в сторону Соборной площади. Перед поездкой в Белгород Дед Мороз встретился с российскими военными и раздал им мандарины, после чего поехал в один из пунктов временного размещения беженцев и поздравил там детей.