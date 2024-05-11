Жители Новороссийска получили предупреждение из-за учебных стрельб Власти Новороссийска предупредили граждан о проведении учебных стрельб

Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

В Новороссийске днем 11 мая пройдут военные учения со стрельбами, жителей города и области призвали соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями в СМИ, говорится в Telegram-канале городской администрации. Уточняется, что тренировки пройдут в акватории морского порта.

В период с 11:00 мск до 13:00 мск 11 мая запланировано проведение учебных стрельб в акватории морского порта Новороссийск, — указано в заявлении.

До этого в Минобороны сообщили о ежедневных тренировках морских пехотинцев Северного флота в полном обмундировании, направленных на отработку действий при высадке десанта в условиях необорудованного берега. Уточняется, что военные готовятся к форсированию Днепра в ночное время суток. Подчеркивается, что учения проводятся в условиях, максимально приближенных к реальности, а также при выполнении огневой поддержи товарищей по оружию.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук, говоря о предстоящих учениях России и Белоруссии с ракетными соединениями по повышению готовности нестратегических ядерных сил, заявил, что они станут сигналом коллективному Западу. По его словам, электронные пуски ракет могут отработать по реальным целям.