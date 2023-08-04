Губернатор раскрыл детали атаки на военную базу в Новороссийске Кондратьев: военные ночью и утром отразили атаку двух надводных БПЛА в Новороссийске

Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что российские силы успешно отразили атаку двух надводных беспилотников в акватории Новороссийска. В своем Telegram-канале он написал, что в результате инцидента никто не пострадал.

Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших и разрушений нет, — написал Кондратьев.

Он добавил, что все специальные и экстренные службы работают на месте. Кондратьев выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, что все объекты жизнеобеспечения и логистики находятся под надежной защитой.

Сегодня военные подразделения эффективно отработали по защите нашего города-героя. <...> Все объекты жизнеобеспечения и логистики находятся под надежной защитой, — написал Кравченко.

Ряд Telegram-каналов сообщили о взрывах на Черном море в акватории Новороссийска и деревни Мысхако. На опубликованных видео были слышны очереди выстрелов. По сообщениям каналов, Черноморский флот России отразил очередную атаку морских беспилотников у Новороссийска. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

В ночь на 1 августа ВСУ также попытались атаковать с помощью беспилотных катеров два корабля Черноморского флота России. Атака была отбита, беспилотники противника уничтожены. В Минобороны РФ уточнили, что катера ВСУ атаковали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.