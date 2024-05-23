В Новороссийске ищут родителей найденного ночью на улице малыша

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции ищут родителей мальчика, оставленного ночью 21 мая на улице в Новороссийске, пишет Telegram-канал «Кубанские новости». Ребенка обнаружили на детской площадке в поселке Кирилловка. На вид малышу около четырех лет. Нашедшим его людям он смог лишь назвать свое имя.

Отмечается, что мальчика поместили в «Абинский СРЦН», за ним присматривают педагоги и психологи. «Кубанские новости» просят всех, кто владеет какой-либо информацией, которая может помочь найти родителей ребенка, позвонить в полицию.

Ранее в Уфе мужчина оставил в подъезде жилого дома малолетнюю дочь, малышку обнаружили местные жители, на вид ей около двух-трех лет. Инцидент произошел в ЖК «Биосфера». На скитающегося без присмотра ребенка обратила внимание соседка. Она отвела девочку к консьержу, но тот не смог помочь в поиске родителей. В итоге местные жители сами нашли номер телефона отца. После первого звонка мужчина утверждал, что у него нет детей. После второго пообещал приехать за девочкой.

Однако отца в ЖК так и не дождались. Через три часа ребенка забрали бабушка с дедушкой. По словам соседей, мать девочки «ушла в отрыв», ее телефон недоступен, а квартира в «Биосфере» сдается.

До этого женщина бросила младенца на ступеньках супермаркета на улице Адмирала Ушакова в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Малыша доставили в медучреждение, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ведомство взяло на контроль его дальнейшее жизнеустройство.