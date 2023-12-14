В Новом Уренгое расставили ловушки для бездомных животных РЕН ТВ: в Новом Уренгое после нападения собак на школьницу расставили ловушки

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Новом Уренгое после нападения стаи собак на девочку расставили ловушки для бездомных животных, сообщает РЕН ТВ. Телеканал показал кадры с улиц города, на которых появились самозакрывающиеся клетки.

Руководитель центра помощи бездомным животным «Городог» Артур Сатучиев рассказал, что такие клетки установлены в местах, где бродячие собаки обычно собираются.

Усилили меры по отлову бродячих животных. Все необходимое для их отлова у нас имеется, — рассказал он.

Отмечается, что после инцидента с девочкой глава города Андрей Воронов заявил о специальных патрулях, которые будут отлавливать животных, а Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу инициировал проведение проверки по факту происшествия.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое, девочка получила множественные травмы, ее доставили в больницу. Животных поместили в приют. Канал отмечал, что инцидент произошел в микрорайоне Энтузиастов, где собаки сначала начали лаять на школьницу, а затем набросились. Девочку спас случайный прохожий. По данным канала, напавшие животные не проходили стерилизацию и не были привиты.