В новом российском регионе стартовал сбор подписей в поддержку Путина Пункт сбора подписей в поддержку Путина заработал в Геническе Херсонской области

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В Херсонской области открылся первый пункт сбора подписей в поддержку президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства, передает ТАСС. Пункт организован на рынке в городе Геническе.

Жители региона, желающие поддержать Путина на выборах, объясняют свое решение тем, что с вхождением области в состав России стали заметны серьезные изменения к лучшему. По мнению одного из горожан, Путин является тем руководителем, который «не продаст и не предаст».

Раньше мы стояли на месте, а сейчас идет движение вперед, — сказал он корреспонденту агентства.

Ранее сообщалось, что спикер парламента ДНР Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко могут стать сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на выборах. Все трое участвовали в выборах от партии «Единая Россия» и входят в инициативную группу, поддержавшую самовыдвижение Путина.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата. Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин опубликовал видео, как глава государства подписывал документы в Центризбиркоме, где у него также проверили паспорт.