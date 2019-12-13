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Новокузнецк предложили переименовать в Кондомск — по названию местной реки. Соответствующую петицию создал житель города Алексей Измайлов.

Он считает, что действующее название приводит к ассоциациям с металлургической промышленность, а это вредит имиджу столицы Кузбасса. А Кондома, отмечает Измайлов, это важная река для истории города.

Предлагаю дать городу новое название — Кондомск. По имени Кондомы, которая на территории города впадает в Томь. Этимологическое происхождение названия реки имеет корни в языке народа, который исторически считается хозяином этой земли, — приводятся слова из петиции на сайте Sibnet.ru.

По мнению Измайлова, после переименования в город потянется бегущая из Новокузнецка молодёжь.

Петиция отправлена на имя мэра Сергей Кузнецова и губернатора края Сергея Цивилёва.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве в честь Кузбасса назовут площадь. Имя области присвоят безымянной площади, расположенной между станцией метро «Новокузнецкая» и представительством Кемеровской области.