В Новокузнецке оправдались за мэра, обматерившего подчиненных после урагана В Новокузнецке положительно отреагировали на видео с нецензурной бранью мэра

Фото: t.me/skuznetsov_nvkz

Сергей Кузнецов

В Сети распространились кадры, на которых мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов матом отчитывает подчиненных за ненадлежащую работу по устранению последствий урагана. Пресс-секретарь главы города Евгения Пятакова рассказала «Подъему», что мэрия не вмешивалась в ситуацию с утечкой видео, назвав ее не самой главной проблемой города. Кроме того, по ее словам, нецензурная брань «сработала».

Мы это не выкладывали. <...> Это вырезка одного из лидеров мнений городских. Он разместил в своём Telegram-канале, а оттуда уже делали репосты. Он связан с работой одного из телеканалов, которые были на совещании. Мы не стали вмешиваться, ничего не просили удалять. На самом деле отзывы жителей были: «и правильно», «надо было и не так». Ситуация просто такая. Сергей Николаевич не просил это удалять, потому что сейчас это не самые главные наши проблемы, так скажем, — пояснила она.

Пятакова добавила, что бурная реакция мэра на работу подчиненных дала свои плоды. По ее словам, электроснабжение на проблемных объектах уже восстанавливается, город постепенно выходит из режима ЧС.

Ураган обрушился на Новокузнецк 19 ноября, два человека погибли после падения дерева на автомобиль из-за штормового ветра. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Уже на следующий день мэр Новокузнецка отметил, что специалисты успешно возобновили подачу электричества в дома по высоковольтным линиям. По его словам, учащиеся школ, в которых отсутствуют вода и свет, были переведены на дистанционное обучение.