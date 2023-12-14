В Новокузнецке мужчина напугал местных жителей боевой гранатой Росгвардия обезвредила гранату, которой житель Новокузнецка пугал прохожих

Фото: t.me/RosgvardOfficial

Житель Новокузнецка пугал прохожих боевой гранатой, сотрудники Росгвардии обезвредили ее, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчину задержали, он находился в нетрезвом состоянии. Пострадавших в результате инцидента нет, проводится проверка.

Накануне в полицию поступило сообщение о мужчине с взрывоопасным предметом, пугавшем прохожих на улице Орджоникидзе. При задержании сотрудниками полиции нетрезвый 29-летний местный житель выронил в снег Ф-1 на боевом взводе, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве ученик третьего класса принес в школу боевую гранату, которую он украл у своего отца. Ребенка с опасным предметом заметили сотрудники школьной администрации. В ходе осмотра квартиры отца школьника полицейские обнаружили у него большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в том числе немецкие гранаты и мины. По факту случившегося провели проверку.

Директор школы № 1392 Денис Бахарев пояснил, что ученик третьего класса принес небоевую гранату времен Великой Отечественной войны, чтобы показать одноклассникам. По его словам, отец школьника занимается раскопками, а находки хранит дома. На учебный процесс данный инцидент не повлиял.

Аналогичный случай ранее произошел в Смоленске, где пятиклассник принес в школу немецкую боевую гранату. Пятиклассник рассказал, что нашел снаряд в клумбе по пути в учебное заведение. Гранату изъяли сотрудники МЧС и уничтожили ее в безопасном месте.