В Новокузнецке автобус влетел в наземный пешеходный переход

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новокузнецке пассажирский автобус «Волгабас» съехал с дороги и врезался в ограждение, судя по всему, наземный пешеходный переход, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. Информации о пострадавших нет.

Предварительно установлено, что водитель автобуса «Волгабас» совершает выезд с проезжей части дороги с последующим выездом на объект. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы УМВД России по г. Новокузнецку, экстренные службы, — сказано в сообщении.

Проверку обстоятельств ДТП с автобусом на контроль взяла прокуратура Кемеровской области. Отмечается, что прокурор Куйбышевского района Новокузнецка Артем Сурков выехал на место ЧП.

Под Санкт-Петербургом недавно случилось ДТП с участием общественного автобуса. Оно произошло на КАД в районе Шушар. В результате аварии пострадали две легковые машины.

Ранее в Ульяновской области в аварию попал автобус детской команды по хоккею. По данным УМВД РФ по региону, в ДТП пострадали пять человек. Авария случилась возле села Гулюшево Сурского района. Во время движения у автобуса марки Van Hool лопнуло колесо, из-за чего он съехал в кювет и перевернулся.