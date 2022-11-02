В Новой Каховке зазвучала сирена о воздушной тревоге

Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Jim Goldstein /Global Look Press

Сирена воздушной тревоги зазвучала впервые за 10 дней в городе Новая Каховка, расположенном в Херсонской области вблизи Каховской ГЭС, сообщает Telegram-канал «Администрация Новой Каховки». Последний раз сирена там звучала 24 октября.

20.05. В Новой Каховке звучит сирена воздушной тревоги, — говорится в сообщении

Из-за частых обстрелов со стороны ВСУ Москва распространила в Совбезе ООН письмо с призывом не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС, поскольку это может привести к гибели тысяч людей. Постпред России при всемирной организации Василий Небензя отметил, что ВСУ обстреливают Новую Каховку на протяжении последних пяти месяцев. Ежедневно прилетает до 120 ракет, в том числе выпущенных РСЗО HIMARS. По его словам, украинская сторона намеренно нацеливает удары на Каховскую дамбу.

Ранее стало известно, что Киев завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой». Сотрудники украинского предприятия «Южмаш», по информации источника РИА Новости, подготовили муляж ракеты российского комплекса «Искандер», который планируют начинить радиоактивным материалом, а затем сбить украинскими средствами ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Затем в Киеве намерены обвинить Россию в применении оружия с ядерным зарядом.