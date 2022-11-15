В Новой Каховке ввели комендантский час

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

В Новой Каховке Херсонской области с 15 ноября вводят комендантский час с 19:00 до 06:00. Приказ опубликован в официальном Telegram-канале администрации городского округа. Ранее в Новой Каховке действовал комендантский час с 22:00 до 05:00.

Установить на территории Новокаховского городского округа Херсонской области комендантский час с 19:00 вечера до 06:00 утра, начиная с 15.11.2022 г., — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что члены администрации Каховского района Херсонской области покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра по соображениям безопасности. По словам главы администрации Павла Филипчука, представители районных властей стали целью № 1 для атак ВСУ.

Он добавил, что территория, откуда уходит администрация Каховского района, является местом возможных боевых действий.