В Новой Каховке вспыхнула лесопилка после обстрела ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новой Каховке из-за минометного обстрела Вооруженных сил Украины начался сильный пожар на лесопилке, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. На опубликованных кадрах видно мощное пламя, охватившее промышленное здание. Судя по видео, одно из строений полностью сгорело.

В Новой Каховке из-за минометного обстрела противника вспыхнул сильный пожар на лесопилке. Сейчас возгорание полностью ликвидировано, — написал глава региона.

Ранее Сальдо сообщил, что на территории Херсонской области была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун», направленная в сторону Крыма. Инцидент произошел над поселком Новоалексеевка, никто не пострадал. По его словам, обломки упали за пределами населенного пункта. Губернатор региона подчеркнул, что расчеты ПВО остаются в состоянии боевой готовности.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил об ударе украинских дронов по служебному автобусу сельхозпредприятия в городе Шебекино. В результате были ранены три женщины, у одной из них осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй — осколочное ранение правого бедра.