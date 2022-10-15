В Новой Каховке сработала система ПВО

Фото: РИА Новости

В Новой Каховке звучит сирена воздушной тревоги. По словам местных властей, сработала система противовоздушной обороны.

В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги... Работает ПВО: два воздушных взрыва, — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел различных населенных пунктов Херсонской области. Накануне первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что российские войска сдерживают попытки ВСУ прорвать оборону на правом берегу Херсона.

Член военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов накануне посоветовал местным жителям уехать из региона, пока ВС России и союзные войска зачищают территорию от украинских солдат и иностранных наемников.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к властям России с просьбой организовать выезд жителей в безопасные регионы. По его мнению, людей можно направить в Крым, Ростовскую область, Краснодарский или Ставропольский край.