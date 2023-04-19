В Новой Каховке сообщили о сильном артобстреле со стороны ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Территория Новой Каховки в Херсонской области попала под сильный артиллерийский обстрел со стороны позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местных властей. Кроме того, усилились обстрелы прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области.

Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ. Просим всех находиться в укрытиях и сохранить свои жизни и здоровье, — сообщает администрация округа.

В результате обстрела несколько человек получили ранения. Их количество пока не уточняется. При этом врачи не в состоянии приехать к раненым на помощь, как и пожарные. По информации от местных властей, снаряды падают на станцию скорой помощи и на территорию пожарно-спасательной части Новой Каховки.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо немногим позже сообщил, что в результате обстрелов города погиб один человек, еще двое пострадали.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что со стороны ВСУ активизировали обстрелы в прифронтовой зоне региона. По его словам, пока остается только догадываться, с чем это может быть связано.

Украинский президент Владимир Зеленский может изобразить попытку контрнаступления, чтобы попросить у Запада денег, часть из которых можно потом украсть, — допустил Рогов.

Ранее журналисты The Guardian писали, что западные лидеры готовятся к тому, что президент РФ Владимир Путин применит «любые инструменты, которые у него остались», в ответ на ожидаемое украинское контрнаступление. В частности, европейские политики ожидают в том числе ядерных угроз и кибератак и призывают «быть готовыми к экстремальной тактике».

До этого американский журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщил, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля.