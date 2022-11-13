В Новой Каховке сообщили о грандиозных повреждениях ГЭС из-за ударов ВСУ Глава администрации Новой Каховки: ГЭС получила грандиозные повреждения из-за обстрела ВСУ

Фото: РИА Новости

Степень разрушений Каховской гидроэлектростанции после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины грандиозна, заявил ТАСС глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, ГЭС удастся восставить с помощью современных технологий за год или более.

Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так. Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро. Достаточно быстро — я имею в виду, в масштабах Вселенной, — сказал Леонтьев.

Помимо гидроэлектростанции, в Новой Каховке в результате ударов ВСУ было повреждено большое число других крупных объектов инфраструктуры. Речь идет в том числе о Каховском магистральном канале и Северо-Крымском канале.

11 ноября Леонтьев сообщил, что Каховская гидроэлектростанция продолжает работать, несмотря на многочисленные обстрелы со стороны украинских военных. При этом он отметил, что в будущем могут появиться перебои в работе системы, поскольку ГЭС разделяет правый и левый берег Днепра.