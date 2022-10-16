В Новой Каховке прогремела серия взрывов

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Утром 16 октября в Новой Каховке Херсонской области прогремело не менее 10 взрывов, сообщает военно-гражданская администрация города в своем Telegram-канале. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны. В городе объявлена первая за день воздушная тревога.

08.11. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая. Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов, — говорится в сообщении.

Накануне в Новой Каховке также сработали системы ПВО.

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявил, что российские войска сдерживают попытки ВСУ прорвать оборону на правом берегу Херсона.

Член военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов накануне посоветовал местным жителям уехать из региона, пока ВС России и союзные войска зачищают территорию от украинских солдат и иностранных наемников.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к властям России с просьбой организовать выезд жителей в безопасные регионы. По его мнению, людей можно направить в Крым, Ростовскую область, Краснодарский или Ставропольский край.