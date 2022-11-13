В Новой Каховке допустили консервацию ГЭС Власти Новой Каховки не исключили консервацию ГЭС на фоне обстрелов со стороны ВСУ

Фото: РИА Новости

Власти Новой Каховки не исключают консервацию местной ГЭС. О таком развитии событий, как сказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, заставляют задуматься постоянные ракетные обстрелы со стороны ВСУ. Украинские военные продолжают бить по ГЭС, передает РИА Новости. При этом станция продолжает работать, несмотря на заметные повреждения после артиллерийских ударов.

Очевидно, что в такой ситуации, под такими обстрелами, наверное, придется ее консервировать, — подчеркнул Леонтьев.

Глава администрации добавил, что прошлой ночью как станция, так и сама Каховка подвергались мощным обстрелам. В городе разрушены дома, сети. Днем ранее погибли двое мирных жителей. Еще три человека получили ранения.

Ранее выяснилось, что члены администрации Каховского района Херсонской области покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра по соображениям безопасности. Об этом писал в Telegram-канале глава администрации Павел Филипчук. По его словам, представители районных властей стали целью № 1 для атак ВСУ.

Филипчук добавил, что территория, откуда уходит администрация Каховского района, является местом возможных боевых действий.