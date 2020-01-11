https://static.news.ru/photo/24db04cc-3513-11ea-850e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столицу на новогодние праздники посетили около пяти млн российских и иностранных туристов, все гостиницы были заполнены.

Около пяти миллионов туристов в этом году. Действительно, все гостиницы заполнены, в центре мест нет, — сообщил в программе «Неделя в городе» на телеканале «России-1» Собянин.

Он отметил, что среди туристов было много представителей Татарстана, Башкортостана, Тюмени, Санкт-Петербурга и Крыма. Большинство иностранных гостей приехали из Германии, Франции, Италии и Китая.

Как писал NEWS.ru, Калуга получила символическую «Хрустальную снежинку», таким образом став «Новогодней столицей России» 2020 года. Предыдущим обладателем этого звания была Рязань, где и прошла церемония передачи «Хрустальной снежинки». Проект Минкультуры РФ «Новогодняя столица» призван популяризировать внутреннего туризма. Эксперты ежегодно выбирают город, который получит этот статус, опираясь на данные об уровне развития сети учреждений культуры, активности руководства и наличии площадок для массовых мероприятий в городе.