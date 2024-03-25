В Новочеркасске прозвучали взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Специалисты выясняют причины прозвучавших в Новочеркасске Ростовской области взрывов, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Юрий Лысенко. Отмечается, что взрывов было два. Повреждений и происшествий не зарегистрировано.

На территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже выясняют их источник. Повреждений и происшествий не зарегистрировано, — говорится в сообщении.

Позже губернатор региона Василий Голубев заявил, что подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. Ракетная атака противника, по его словам, успешно отражена. По предварительным данным, обломки упали в поле. Обошлось без пострадавших, также не зафиксировано каких-либо повреждений.

В ночь на 25 марта силы ПВО перехватили над Ростовской областью 11 беспилотников ВСУ. Уточняется, что все они были самолетного типа.

Накануне российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали выпущенные Вооруженными силами Украины 22 реактивных снаряда РСЗО «Вампир» над Белгородской областью. Ракеты были перехвачены в районе 17:50 (совпадает с мск).