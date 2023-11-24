В Новочеркасске на водоводе произошла авария

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В Новочеркасске произошла крупная авария на водопроводе диаметром 1000 миллиметров, обеспечивающем водоснабжение Промышленного района в Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале мэр Юрий Лысенко. В результате аварии прервано водоснабжение в этом районе.

На водоводе 1000 миллиметров, питающем Промышленный район, произошла крупная авария. Сейчас подача воды временно отключена. Чтобы котельные района работали без перебоев, туда подвозят воду, при необходимости будет организован и подвоз воды для горожан, — написал Лысенко.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу котельных, туда временно доставляется вода, а при необходимости будут организованы поставки для жителей города, уточнил Лысенко. По его словам, специалисты компании «Экотехнологии» работают над устранением разрыва. По предварительной оценке, водоснабжение в Промышленном районе восстановят к пятнице днем.

Ранее прорыв трубы произошел в Курском музыкальном колледже — интернате для слепых. По словам директора учреждения Михаила Коротких, десятки тонн воды залили подвал, из-за чего корпус заволокло паром. Из-за масштабных повреждений руководство музколледжа приостановило занятия. Здание было обесточено, отопление также не работало. Спустя двое суток бригада специалистов приступила к откачке воды из помещений учреждения. Что послужило причиной подтопления разрытой теплосети, пока неизвестно.