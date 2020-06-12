В Новочеркасске ко Дню России развесили баннеры с ошибкой в названии страны

https://static.news.ru/photo/5d978122-ad78-11ea-960a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Администрация Города Новочеркасска/facebook.com

В центре Новочеркасска накануне Дня России появились баннеры с орфографической ошибкой в названии страны. Глава администрации города Юрий Лысенко возложил вину за случившееся на изготовителя.

Фирма-изготовитель решила доработать эскиз, не согласовав результат с нами. Из-за опечатки дизайнера все 15 баннеров были напечатаны такими. Я приношу новочеркасцам глубочайшие извинения за этот неприятный инцидент, — написал в Facebook Лысенко.

Он добавил, что на изготовление баннеров не тратили бюджетные деньги. Проектом занималась местная рекламная компания на благотворительной основе. Все плакаты заменили 12 июня.

Ранее NEWS.ru писал об ошибочных баннерах ко Дню Победы в Нижнем Новгороде. На них были изображены герои Гражданской, а не Великой Отечественной войны. Оказалось, что случившееся — самоуправство владельца рекламных конструкций.