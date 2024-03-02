В Новочеркасске кирпичная стена рухнула на припаркованные машины

В Новочеркасске кирпичная стена рухнула на припаркованные автомобили, передает Telegram-канал Don Mash. На опубликованных кадрах видно, что на капотах и крышах машин лежит груда кирпичей.

По данным канала, владельцы оставили свои автомобили у торгового центра «Арбат». Отмечается, что обошлось без пострадавших. Причины обрушения не уточняются.

В феврале несущая стена обрушилась в аварийном доме 1917 года постройки в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Никто не пострадал. Градоначальник добавил, что дом был признан аварийным еще в декабре 2023 года, на тот момент в нем проживали три семьи.

До этого кирпичная стена обрушилась при сносе девятиэтажного здания у станции метро «Менделеевская» в Москве. На опубликованном видео видно, как обломки едва не придавили проезжавший мимо автомобиль. Стена рухнула во время работ по демонтажу седьмого корпуса Российского университета транспорта, расположенного в Минаевском переулке. Часть обломков упала прямо на проезжую часть и разлетелась на кирпичи.

Ранее в апартаментах одной из башен «Москва-Сити» Neva Towers произошло обрушение стены на 60-м этаже. Общая площадь обрушения составила 3 квадратных метра, никто не пострадал.